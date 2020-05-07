У США зростає кількість безробітних, вже 3,2 мільйона за тиждень

Про це повідомляє BBC.
"Майже 3,2 мільйона американців подали заявки на допомогу у зв'язку з безробіттям протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з середини березня, відколи пандемія коронавірусу спричинила закриття підприємств у всіх штатах, американці подали близько 33 млн заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям.
Попереднього тижня число нових заявок на допомогу з безробіття складало понад 3,8 млн. Американські аналітики відзначають, що таке число безробітних є безпрецедентним, навіть порівняно зі спадом економіки 2008 року.
Цієї п'ятниці міністерство праці США має оприлюднити звіт щодо безробіття за квітень цього року.
Як повідомлялося, протягом періоду карантину в Україні було зареєстровано 166 тисяч нових безробітних.