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У США зростає кількість безробітних, вже 3,2 мільйона за тиждень

У США зростає кількість безробітних, вже 3,2 мільйона за тиждень
20:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:Протягом останнього тижня заявки на допомогу у зв&#39;язку з безробіттям подали майже 3,2 мільйона громадян США.

Про це повідомляє BBC.

"Майже 3,2 мільйона американців подали заявки на допомогу у зв'язку з безробіттям протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з середини березня, відколи пандемія коронавірусу спричинила закриття підприємств у всіх штатах, американці подали близько 33 млн заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям.

Попереднього тижня число нових заявок на допомогу з безробіття складало понад 3,8 млн. Американські аналітики відзначають, що таке число безробітних є безпрецедентним, навіть порівняно зі спадом економіки 2008 року.

Американці після пандемії купують більше потрібні продукти для життя

Цієї п'ятниці міністерство праці США має оприлюднити звіт щодо безробіття за квітень цього року.

Як повідомлялося, протягом періоду карантину в Україні було зареєстровано 166 тисяч нових безробітних.

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США, Америка, Робота, Карантин, Пандемия, Безробіття, Криза.
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