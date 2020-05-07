В одного з військових із оточення Трампа виявили COVID-19

Світові новини:Службовець військово-морського флоту США, який є членом підрозділу камердинерів - помічників президента Дональда Трампа, заразився коронавірусом.

Про це інформує CNN.

"Медична служба Білого дому повідомила, що американський військовослужбовець, який працює в кампусі Білого дому, отримав позитивний результат на коронавірус", - заявив заступник прессекретаря Білого дому Хоган Гідлі.

Камердинери є членами елітної військової частини при Білому домі, й часто працюють дуже близько до президента та його родини.

Ім'я хворого військового наразі не повідомляли.

Як зазначив Гідлі, "президент та віцепрезидент здали тести, результати виявилися негативні, вони залишаються здоровими".

Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, з них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.