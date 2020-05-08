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Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах США перевищила 7,7 тисяч

Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах США перевищила 7,7 тисяч
07:39 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Світові новини:За останніми даними, кількість хворих коронавірусом у Збройних сила США досягла 7702 людей, повідомив у четвер Пентагон.

Ще 20 квітня інфікованих налічувалося 5,3 тис. осіб.

Станом на 7 травня, зокрема, випадки захворювання виявлені у 5086 військовослужбовців, 912 членів їх сімей, 1254 цивільних службовців і 450 співробітників компаній-підрядників Пентагону. Кількість смертей досягла 27 - померли двоє військовослужбовців, четверо членів сімей, 14 цивільних службовців і сім підрядників.

При цьому одужали понад три тисячі осіб, з яких близько двох тисяч - військовослужбовці.

У ВМС США виявлено найбільшу кількість інфікованих - 2125 військовослужбовців. Не менш 1155 випадків захворювання коронавірусом зафіксовано серед членів команди атомного авіаносця USS Theodore Roosevelt, що складається з 4,8 тис. моряків, який у кінці березня через спалах коронавірусу на борту був змушений екстрено зайти на базу на острові Гуам в західній частині Тихого океану.

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В Армії США зафіксовано 1065 випадків захворювання COVID-19, у ВПС - 400, в Корпусі морської піхоти - 442, в Національній гвардії - 936. Виявлено також ще 118 заражень військовослужбовців зі складу агентств Пентагону.

Крім того, зафіксовано 10326 випадків захворювання серед ветеранів Збройних сил і співробітників Міністерства у справах ветеранів. 811 ветеранів померли. 

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США, Хвороба, Коронавірус, Збройні сили США.
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