Помпео підтримує Україну стосовно Донбасу і Криму

Світові новини:Помпео "засудив" зусилля Росії і її довірених осіб з використання пандемії COVID-19 для дезінформації.

США продовжать надавати підтримку Україні і нарощувати тиск на Росію в питаннях Донбасу і Криму, заявив держсекретар США Майк Помпео в телефонній бесіді з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, повідомив американський держдепартамент.

"Держсекретар високо оцінив дипломатію України в умовах незмінної і тривалої агресивної поведінки Росії. Він знову заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, і підкреслив, що Сполучені Штати будуть посилювати тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій, доти, поки Росія не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму", - йдеться в повідомленні держдепу.

Держсекретар і міністр закордонних справ наголосили важливість пом'якшення наслідків COVID-19, і держсекретар настійно закликав до досягнення в Україні "подальшого прогресу в сфері верховенства права та економічних реформ", повідомляє держдеп.

Помпео, згідно з повідомленням, також "засудив зусилля Росії і її довірених осіб з використання пандемії COVID-19 для дезінформації та подальшого обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України".