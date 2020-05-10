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Туріндустрія США втратила 8 млн робочих місць

Туріндустрія США втратила 8 млн робочих місць
02:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Туріндустрія США за два місяці втратила 8,2 мільйона робочих місць через пандемію коронавірусу, повідомляє бізнес-портал Skift.

Туріндустрія США за два місяці втратила 8,2 мільйона робочих місць через пандемію коронавірусу, повідомляє бізнес-портал Skift.

"Пандемія коронавірусу в США почалася в березні, а в квітні досягла свого піку. Індустрія відпочинку та гостинності в березні втратила близько півмільйона робочих місць, в квітні - вже 7,7 млн", - пише портал.

Найсильніше постраждали ресторани і бари, де в квітні було втрачено 5,5 млн робочих місць. На другому місці - готелі.

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"Втрати турсектора більш ніж утричі перевищили втрати індустрії освіти і охорони здоров'я, яка також виявилася в лідерах серед постраждалих. До кризи в сфері відпочинку і гостинності в США були зайняті 24 млн людей", - зазначає портал.

 

 

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США, Карантин, Коронавірус, Робочі місця, Туріндустрія, Втратила.
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