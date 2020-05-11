У Техасі США, відбулася стрілянина в парку

В результаті стрілянини в парку міста Форт-Уерт (штат Техас, США) постраждали 5 осіб.
Повідомлення про стрілянину в парку Village Creek, де перебували близько 600 осіб, надійшли в поліцію в неділю близько 19:00 за місцевим часом (11 травня, 03:00 за київським часом).
За словами очевидців, спочатку в парку запускали феєрверки, після чого пролунали близько 30 пострілів.
Всіх постраждалих направили в місцеву лікарню, стан двох з них оцінюється як критичний.
Біля АЗС в околицях парку була зафіксована ще одна стрілянина.
Причини стрілянини і інші подробиці того, що сталося, невідомі.