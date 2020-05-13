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"Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані

"Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані
03:30 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Штати закликали уряд Афганістану і талібів до взаємодії.

Офіційний Вашингтон назвав подвійний терористичний напад в Афганістані "актом чистого зла" й закликав уряд країни й талібів не воювати, а взаємодіяти для того, аби притягнути нападників до відповідальності.

З такою офіційною заявою виступив у вівторок державний секретар США Майкл Помпео.

"Під час священного місяця Рамадан і на тлі загрози COVID-19 цей подвійний напад особливо жахливий. Ми звертаємо увагу, що таліби заперечили будь-яку відповідальність і засудили обидві атаки, назвавши їх як жахливими. Талібан та уряд Афганістану повинні взаємодіяти для притягнення винних до відповідальності",- заявив глава американської дипломатії.

Як підкреслив Помпео, допоки в країні не буде досягнуто стійкого зменшення рівня насильства, а також достатнього прогресу щодо політичного врегулювання, Афганістан залишатиметься вразливим до тероризму.

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"Афганський народ заслуговує на вільне від терору майбутнє, тож нинішній мирний процес продовжує представляти критично важливу перспективу для афганців об'єднатися для створення єдиного фронту проти загрози тероризму", - підкреслив Помпео.

Як повідомлялось, у вівторок в Афганістані сталося два напади терористів. Зокрема в Кабулі бойовики захопили одну з найважливіших лікарень з пологовим будинком, де вбили 13 мирних людей, у тому числі новонароджених немовлят та молодих мам. У провінції Нангархар терорист-смертник підірвав заряд під час поховальної процесії, забравши життя 26 осіб та поранивши 68 людей.

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Афганистан, Талибан, Майк Помпео.
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