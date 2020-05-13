"Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані

Світові новини:Штати закликали уряд Афганістану і талібів до взаємодії.

Офіційний Вашингтон назвав подвійний терористичний напад в Афганістані "актом чистого зла" й закликав уряд країни й талібів не воювати, а взаємодіяти для того, аби притягнути нападників до відповідальності.

З такою офіційною заявою виступив у вівторок державний секретар США Майкл Помпео.

"Під час священного місяця Рамадан і на тлі загрози COVID-19 цей подвійний напад особливо жахливий. Ми звертаємо увагу, що таліби заперечили будь-яку відповідальність і засудили обидві атаки, назвавши їх як жахливими. Талібан та уряд Афганістану повинні взаємодіяти для притягнення винних до відповідальності",- заявив глава американської дипломатії.

Як підкреслив Помпео, допоки в країні не буде досягнуто стійкого зменшення рівня насильства, а також достатнього прогресу щодо політичного врегулювання, Афганістан залишатиметься вразливим до тероризму.

"Афганський народ заслуговує на вільне від терору майбутнє, тож нинішній мирний процес продовжує представляти критично важливу перспективу для афганців об'єднатися для створення єдиного фронту проти загрози тероризму", - підкреслив Помпео.

Як повідомлялось, у вівторок в Афганістані сталося два напади терористів. Зокрема в Кабулі бойовики захопили одну з найважливіших лікарень з пологовим будинком, де вбили 13 мирних людей, у тому числі новонароджених немовлят та молодих мам. У провінції Нангархар терорист-смертник підірвав заряд під час поховальної процесії, забравши життя 26 осіб та поранивши 68 людей.