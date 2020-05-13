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Дефіцит бюджету США за сім місяців виріс у 2,8 раза

Дефіцит бюджету США за сім місяців виріс у 2,8 раза
09:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Світові новини:Доходи бюджету в минулому місяці впали на 55% — до 241,863 млрд дол. проти 535,545 млрд дол. роком раніше.

У квітні дефіцит держбюджету США сягнув 737,851 млрд дол. у порівнянні з профіцитом в 160,304 млрд дол. за той же місяць минулого року. Про це повідомив Мінфін країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

“У вівторок США повідомили про рекордний дефіцит бюджету у 738 мільярдів доларів в квітні, оскільки зростання державних витрат і скорочення доходів на тлі нової пандемії коронавірусу привели до того, що вони опинилися в мінусі”, — пишуть у виданні.

Так, доходи бюджету в минулому місяці впали на 55% — до 241,863 млрд дол. проти 535,545 млрд дол. роком раніше. Падіння відбулося, оскільки низка податкових виплат як для компаній, так і для фізосіб були перенесені з 15 квітня на середину липня.

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“Це дійсно вражаючі цифри, про які я не думав, що коли-небудь побачу”, — сказав високопоставлений чиновник казначейства США.

При цьому витрати злетіли в 2,6 раза в зв’язку з введенням в дію різних програм фінансової допомоги та інших заходів підтримки на тлі пандемії COVID-19, а також через виплати допомоги з безробіття. У результати витрати бюджету досягли рекордних 979,714 млрд дол. у порівнянні з 375,240 млрд дол. у квітні 2019 року.

З 21 березня понад 33 мільйони американців подали заявки на допомогу з безробіття, що становить приблизно одне з п’яти робочих місць. Це також вплинуло на дохідну базу уряду США.

Додамо, що за сім місяців 2020 фінансового року, який почався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США збільшилося у 2,8 рази і перевищило 1,481 трлн дол. Обсяг надходжень скоротився на 9,7% — до 1,845 трлн дол. Витрати підскочили на 29,3% і майже досягли 3,327 трлн дол.

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США, Бюджет, Гроші, Держбюджет США.
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