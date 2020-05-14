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США загрожує перший масштабний ураган 2020 року

США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
07:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Перший цьогоріч ураган, який може вдарити по країнах басейну Карибського моря та Сполучених Штатах Америки, почав формуватися в Атлантичному океані.

Про це повідомляє Національний центр спостереження за ураганами США.

"Очікується, що наприкінці цього тижня на відстані кількох сотень миль на північ від Багамських островів розвиватиметься широка зона низького тиску. Екологічні умови є сприятливими для поступового розвитку цієї системи, і ймовірно цими вихідними утвориться субтропічна зона низького тиску або буревій, що просуватиметься на північний схід уздовж західної Атлантики", - йдеться у зведеннях метеорологів.

При цьому ймовірність утворення урагану оцінюється як висока впродовж наступних п'яти днів.

Зазвичай початок сезону ураганів у цій частині світу припадає на червень, однак цього року він, судячи з усього, змістився на кілька тижнів.

Дефіцит бюджету США за сім місяців виріс у 2,8 раза

Як відомо, за останні роки США та країни Центральної Америки неодноразово потерпали від руйнівної стихії, що спустошувала цілі регіони. Торік ураган 5-ї категорії "Доріан" завдав шкоди на $4,68 млрд, його жертвами стали 84 людини. У 2017-му "Гарві" зруйнував інфраструктуру кількох країн на $30 млрд. Найбільш спустошливим за останні десятиріччя вважається "Катріна" - у 2005 році цей ураган забрав близько півтори тисячі життів та заподіяв збитків на $125 млрд.

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США, Ураган, Стихия, Загроза.
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