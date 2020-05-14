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На 91 круїзному судні у США застрягли понад 60 тисяч осіб

На 91 круїзному судні у США застрягли понад 60 тисяч осіб
09:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У водах США перебувають додаткові 44 круїзних судна з приблизно 33 500 членами екіпажу.

Близько 61,1 тисячі членів екіпажів в даний час застрягли на борту 91 круїзного судна у водах і портах США через карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані берегової охорони.

«Берегова охорона здійснює моніторинг 23 круїзних кораблів, які закріплені у водах США, на борту приблизно 13 200 членів екіпажу, і 24 круїзних судна, пришвартованих в портах США, на борту яких приблизно 14 400 членів екіпажу", - заявив представник берегової охорони Баррі Лейн.

Пасажирів на них немає.

Багато круїзних суден застрягли через правила, встановлені Центрами США з контролю та профілактики захворювань після спалахів, які відбулися на кораблях.

Як повідомлялося, на борту авіаносця USS Theodore Roosevelt зафіксовано більш як 850 випадків COVID-19 серед майже 5 000 членів екіпажу.

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У світі станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

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США, Карантин, Коронавірус, Круїзне судно.
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