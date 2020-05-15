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П'ятниця, 15.05.2020
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Нью-Йорк стає епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з коронавірусом

Нью-Йорк стає епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з коронавірусом
20:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Департамент охорони здоров'я міста Нью-Йорк наголошує на небезпеці дитячої хвороби.

Лише в межах одного мегаполісу Нью-Йорка медики зафіксували вже 110 випадків захворювання дітей невідомим захворюванням, який лікарі характеризують як багатосистемний запалювальний синдром та пов'язують його з COVID-19. Про це заявив у п'ятницю мер міста Білл де Блазіо, повідомляє ABC News.

"У місті Нью-Йорк зараз виявлено 110 випадків педіатричного багатосистемного запального синдрому, пов'язаного із COVID-19", - заявив мер мегаполісу.

Він уточнив, що виявлений синдром за своїми властивостями схожий на хворобу Кавасакі, що викликає запалювання судин по всьому тілу та найчастіше вражає дітей віком до п'яти років.

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Причому, найбільшу частину хворих дітей (35%) включають малюки віком до чотирьох років. Чверть, або 25% хворих – це діти від п'яти до дев'яти років. Приблизно стільки ж (24%) пацієнтів від 10 до 14 років, і ще 16% - підлітки від 15 до 21 року.

"Педіатричний мультисистемний запалювальний синдром (ПМЗС) – це рідкісне захворювання, але воно загрожує життю. Важливо, щоби батьки були обізнані про ознаки та симптоми ПМЗС. Симптоми включають постійну лихоманку, висип, біль у животі та блювоту", - йдеться у Twitter-повідомленні міського департаменту охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, два дні тому в США було зафіксовано загалом близько 120 випадків ПМЗС у трьох сусідніх штатах – Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут.

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США, Нью-Йорк, Коронавірус, Covid-19.
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