Нью-Йорк стає епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з коронавірусом

Світові новини:Департамент охорони здоров'я міста Нью-Йорк наголошує на небезпеці дитячої хвороби.

Лише в межах одного мегаполісу Нью-Йорка медики зафіксували вже 110 випадків захворювання дітей невідомим захворюванням, який лікарі характеризують як багатосистемний запалювальний синдром та пов'язують його з COVID-19. Про це заявив у п'ятницю мер міста Білл де Блазіо, повідомляє ABC News.

"У місті Нью-Йорк зараз виявлено 110 випадків педіатричного багатосистемного запального синдрому, пов'язаного із COVID-19", - заявив мер мегаполісу.

Він уточнив, що виявлений синдром за своїми властивостями схожий на хворобу Кавасакі, що викликає запалювання судин по всьому тілу та найчастіше вражає дітей віком до п'яти років.

Причому, найбільшу частину хворих дітей (35%) включають малюки віком до чотирьох років. Чверть, або 25% хворих – це діти від п'яти до дев'яти років. Приблизно стільки ж (24%) пацієнтів від 10 до 14 років, і ще 16% - підлітки від 15 до 21 року.

"Педіатричний мультисистемний запалювальний синдром (ПМЗС) – це рідкісне захворювання, але воно загрожує життю. Важливо, щоби батьки були обізнані про ознаки та симптоми ПМЗС. Симптоми включають постійну лихоманку, висип, біль у животі та блювоту", - йдеться у Twitter-повідомленні міського департаменту охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, два дні тому в США було зафіксовано загалом близько 120 випадків ПМЗС у трьох сусідніх штатах – Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут.