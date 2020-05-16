У США розбився військовий винищувач

Світові новини:F-22 Raptor упав поза військовою інфраструктурою, тому майнових збитків унаслідок аварії немає.

Неподалік авіабази Еглін (США) під час тренувальних польотів розбився військовий винищувач F-22 Raptor. Про це повідомляє U.S. Air Force.

Пілоту вдалось вчасно катапультуватися. Його госпіталізували у стабільному стані до лікарні. Інших людей, крім пілота, у літаку не було.

F-22 Raptor упав поза військовою інфраструктурою, тому майнових збитків унаслідок аварії немає.

На місці працювали рятувальники. Нині рада офіцерів розслідує причини події.

Як повідомлялося, посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.