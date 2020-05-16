Трамп планує частково відновити фінансування ВООЗ

Світові новини:У Білому домі погодяться виплачувати ВООЗ такий розмір внесків, який платить Китай.

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається частково відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі розслідування її реакції на пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Fox News.

"Адміністрація Трампа стоїть на межі відновлення часткового фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, через місяць після того, як президент оголосив, що призупиняє його, на тлі урядового розслідування реакції ВООЗ на пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

"Згідно з п'ятисторінковим проєктом листа генеральному директору ВООЗ Тедросу Аданому Гебреісусу, отриманим Fox News у п'ятницю, адміністрація погодиться виплачувати те, що Китай платить у вигляді нарахованих внесків до ВООЗ", - йдеться у матеріалі.

Неназвана вища посадова особа Білого дому підтвердила, що президент Трамп погодився з планом, викладеним у проєкті листа.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп різко розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров’я за те, що вона «не впоралася з пандемією коронавірусу».