Скачать
Субота, 16.05.2020
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
В окупованому Криму загострилась боротьба угруповань
В окупованому Криму загострилась боротьба угруповань
Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії
Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії
У Туреччині запровадили комендантську годину
У Туреччині запровадили комендантську годину

Air Canada звільнить 20 тисяч працівників

Air Canada звільнить 20 тисяч працівників
14:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada звільнить до 60% своїх співробітників, постраждають при цьому близько 20 тисяч людей.

Про це повідомляє CBC.

"Починаючи з 7 червня, приблизно 50 - 60 відсотків з 38 000 працівників компанії будуть звільнені. На нашу думку, це стосуватиметься близько 20 000 людей", - йдеться у повідомленні компанії, яке було надіслано всім співробітникам у п'ятницю.

Через пандемію коронавірусу кількість рейсів компанії Air Canada значно скоротилася, понад 200 літаків компанії наразі простоюють.

Канадська Спілка державних службовців (CUPE) веде переговори з Air Canada щодо пом’якшення наслідків скорочень для співробітників.

Трамп планує частково відновити фінансування ВООЗ

«На жаль, сьогодні сувора правда полягає в тому, що за кожним показником, який ми зараз маємо, ми суттєво будемо скорочуватися, принаймні, протягом трьох років», — заявив виконавчий віцепрезидент Air Canada Крейг Лендрі.

Нагадаємо, флагманський канадський авіаперевізник “Air Canada” тимчасово припинив виконувати усі рейси до США через міграційні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Канада, Пандемия, Air Canada, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чемпіонат Бельгії достроково завершений, відомо хто став чемпіоном
02 Вчені з'ясували, чому в чоловіків еволюційно з'явилася борода
03 Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи
04 Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста
05 Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Модель Кара Делевінь пояснила розрив стосунків з Ешлі Бенсон
Модель Кара Делевінь пояснила розрив стосунків з Ешлі Бенсон
У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei
У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei
Кличко: ТРЦ у Києві відкриють після метро
Кличко: ТРЦ у Києві відкриють після метро
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся