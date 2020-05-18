Літак канадських ВПС розбився, одна людина загинула (Відео)

Літак пілотажної групи канадських ВВС Snowbirds зазнав аварії поблизу міста Камлупс (Британська Колумбія), одна людина загинула, повідомляє Global News. За даними телеканалу, на борту літака перебували два члени екіпажу, один із яких загинув, а інший вижив, але отримав численні травми. "Одна людина була доставлена в лікарню", - повідомив у себе в Твіттері міністр охорони здоров'я Британської Колумбії Адріан Дікс.