Співпраця з іранським авіаперевізником: США наклали санкції на компанію з Китаю

Світові новини:США наклали санкції на компанію з Китаю за співпрацю з іранським авіаперевізником.

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) оголосив про введення санкцій проти однієї з логістичних компаній Китаю за співпрацю з іранським авіакперевізником Mahan Air, раніше визнаним поплічником тероризму.

Про це йдеться в офіційному повідомленні мінфіну США.

"OFAC запровадив санкції проти китайської компанії Shanghai Saint Logistics Limited, котра діяла як головний агент з продажу в інтересах іранської авіакомпанії Mahan Air", - зазначається в документі.

Як указується, ця китайська компанія надавала послуги бронювання рейсів Mahan Air між Іраном і КНР, а також забезпечувала фінансову, адміністративну та маркетинговоу підтримку перевезень.

У мінфіні США нагадали, що у 2018 році було визнано, що діяльність Mahan Air пов'язана з пособництвом тероризму. Ця компанія, зокрема, використовувалася Корпусом вартових ісламської революції Ірану для перевезень бойовиків і зброї. Крім того, переконані у Вашингтоні, вона допомагала забезпечувати підтримку Іраном інших диктаторських режимів.

"Іранський режим використовує Mahan Air для підтримки нелегітимного і корумпованого режиму у Венесуелі, так само як це було у випадку з підтримкою режиму в Сирії, а також терористичних ставлеників (Ірану – ред.) на Близькому Сході", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Тому, підкреслив він, Сполучені Штати "не вагатимуться" у запровадженні санкцій проти організацій, які надалі підтримуватимуть відносини з Mahan Air.