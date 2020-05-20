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США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом

США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом
09:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Сполучені Штати виділили Україні 15,5 мільонів доларів для боротьби з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

«Україна: загальна допомога в розмірі 15,5 мільйонів доларів США включає 13,1 мільйона доларів на охорону здоров'я та гуманітарну допомогу для внутрішніх переселенців. Ця фіндопомога покращить здатність місцевих закладів охорони здоров’я піклуватися про хворих та боротися з подальшим поширенням COVID-19», - заявили в американському відомстві.

У Держдепі додали, що виділені кошти повинні будуть пом’якшити вторинні наслідки від коронавірусу, такі як втрата засобів для існування й державних послуг вразливої групи населення, включаючи постраждалих від конфлікту на сході України.

Зазначається, що фіндопомога також включає 2,4 млн доларів гуманітарної допомоги для підтримки вразливих груп населення під час пандемії.

У Держдепі нагадали, що США впродовж останніх 20 років надали Києву майже 5 млрд доларів фінансової допомоги, включаючи близько 362 млн доларів на охорону здоров'я.

Боротьба з коронавірусом: США виділили Україні $15,5 млн

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків коронавірусу (COVID-19). Загалом у країні вже одужало 5955 осіб, а кількість летальних випадків сягнула 564-ох.

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США, Гроші, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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