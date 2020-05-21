Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США

Світові новини:США ввели санкції проти глави МВС Ірану.

Сполучені Штати ввели в середу санкції проти глави МВС Ірану Абдольрез Рахмані Фазлі, восьми інших громадян республіки і трьох організацій країни, пов'язаних з правоохоронними органами та пенітенціарними установами. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів санкції щодо міністра внутрішніх справ Ірану за його роль в серйозних порушеннях прав людини проти іранців, а також семи вищих посадових осіб Іранських сил правопорядку (LEF) і одного регіонального командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану", - йдеться в повідомленні.

Також під санкції підпала іранська компанія Bonyad Taavon NAJA, її дирекція і члени наглядової ради. Компанія контролюється іранськими силами правопорядку LEF і активно веде справи в області енергетики, будівництва, технологій, банківської сфери.

Вважається, що внесені до списку санкцій фізичні та юридичні особи причетні до порушень прав людини в Ірані, в тому числі до вбивств протестувальників. Останній такий випадок стався в листопаді 2019 року на тлі широкомасштабних акцій протесту через підвищення цін на бензин.

"Іранський режим жорстоко придушує інакодумство іранського народу, в тому числі мирні протести, за допомогою фізичного та психологічного насильницького тиску", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

5 листопада 2018 року США відновили санкції відносно Ірану в повному обсязі. Під них підпали експортні поставки іранської нафти, а також понад 700 банків, компаній та фізичних осіб. Це сталося після виходу Вашингтона 8 травня 2018 року через Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, в зв'язку з чим майбутнє ядерної угоди опинилося під питанням. 15 грудня 2019 року Сполучені Штати відновили свої односторонні санкції щодо іранського об'єкта зі збагачення урану в Фордо.

Також нагадаємо, що ситуація між Вашингтоном і Тегераном загострилася після того, як США завдали удару з безпілотника 3 січня, в результаті якого був убитий генерал Касем Сулеймані.