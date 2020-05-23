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Аргентина опинилася на межі дефолту

Аргентина опинилася на межі дефолту
12:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Нинішній фактичний дефолт є дев’ятим в історії країни.

Аргентина опинилася в стані дефолту за зовнішнім боргом. Уряд країни не виплатив $500 млн — відсотки за трьома серіями бондів та не домовився з кредиторами про реструктуризацію боргу до 17:00 22 травня за нью-йоркським часом. Про це інформує AFP.

Разом із тим видання з посиланням на офіційні джерела в уряді повідомляє, що країна продовжує переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу. "Ми не платимо, але перемовини тривають", - заявило джерело.

Термін виплати відсотків за бондами сплив 22 квітня, але уряд Аргентини мав 30 днів на те, щоб домовитися про реструктуризацію частини зовнішнього боргу - $65 млрд. Переговори провалилися, і уряд оголосив, що продовжує до 2 червня термін дії пропозиції до кредиторів.

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Разом з тим, на думку фінансових аналітиків, неконтрольованого дефолту не буде, оскільки Аргентина не має за кордоном такої кількості активів, щоб за рахунок їх арешту можна було покрити усі заборговані зобов’язання у випадку одночасного пред’явлення бондів на дострокове погашення. За умовами ці облігації мають бути погашені в 2021, 2026 и 2046 роках.

Нинішній фактичний дефолт є дев’ятим в історії країни. Попередній дефолт Аргентини був зафіксований в 2014 році. Наймасштабніший стався в 2001 році, він причинив масові бунти в країні, а також виключення Аргентини з міжнародних боргових ринків до 2016 року. Але вже в 2017 році Аргентина несподівано зуміла розмістити 100-річні доларові облігації, що викликали величезний інтерес інвесторів.

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США, Экономика, Аргентина, Дефолт, Карантин.
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