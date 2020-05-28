Суд в США дозволив розкрити корпус Титаніка

Світові новини:Федеральний суддя США вирішив, що компанія RMS Titanic Inc. може готувати експедицію, щоб витягти з корпусу знаменитого корабля унікальний телеграф Марконі.

RMS Titanic, Inc. планує відправити підводного робота з дистанційним управлінням (ROV) в каюту, з якої оператори відправляли запити з азбукою Морзе після того, як судно врізалося в айсберг 108 років тому.

Суддя постановив, що у цього бездротового телеграфу досить «історичної, освітньої, наукової та культурної цінності», щоб виправдати експедицію.

«Якби не це радіо, ніякі сигнали лиха не могли б бути відправлені, ніхто б не вижив, і ми, можливо, ніколи не знайшли Титанік», — сказав Бреттон Ханчак, президент RMS Titanic, Inc.

Рішення суду скасувало постанову 2000 року, яка забороняла розкривати корпус судна. Але зараз, 20 років потому, є побоювання, що, якщо експедиція не відбудеться найближчим часом, вона може ніколи не відбутися.

Команда вже готується до місії, яка повинна відбутися в кінці серпня або вересні, якщо така подорож буде безпечною в умовах пандемії коронавірусу на цей момент.

Робот буде контролюватися операторами на човні, що плаває над місцем аварії. Фахівці відправлять плавучого робота на корабель, знайдуть каюту, потім зроблять знімки і використовують спеціальний інструмент, прикріплений до робота для отримання самого апарату Марконі. Роботу, можливо, доведеться розрізати частину комплекту Марконі.

«У даху багато отворів, і цілком можливо, що ми зможемо пробитися, якщо створимо інструмент досить маленький. Отже, ми розробили інструмент, який насправді залишається дуже тонким, ковзає крізь ці отвори в даху і, до певної міри, відкривається і може працювати тоді в великій кімнаті», — зазначив Бреттон Ханчак.

Це не перше глибоководне занурення RMS Titanic, Inc. У компанії були права на вивчення місць аварії кораблів з 1980-х років, і раніше вона збирала понад 5000 артефактів.

Однак інші групи, включаючи Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, виступили проти цієї комерційної місії з порятунку, закликаючи до збереження місця аварії, які вони рекомендують вважати братською могилою.

Додамо, в 2019 році дослідники показали, як виглядає Титанік через 107 років після катастрофи.

Уламки лайнера перебувають на глибині майже 4 км в міжнародних водах на відстані приблизно в 650 км від узбережжя канадського Ньюфаундленду.

Дослідники занурилися на глибину 4 кілометри і зняли в якості 4К відео, на якому видно, як виглядає корабель Титанік, що затонув в 1912 році.

Дані кадри будуть використані у фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.