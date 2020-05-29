Лідери країн G7 позитивно сприйняли ідею зустрітися особисто

Світові новини:Світові лідери країн G7 висловлюють позитивне ставлення до можливості провести саміт групи не в віртуальному форматі, а під час особистої зустрічі в Вашингтоні вже наступного місяця.

Про це заявила в четвер під час регулярного брифінгу речниця Білого дому Кейлі МакЕнані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ставимо собі за мету, щоби він (саміт G7 – ред.) відбувся саме в цей час", - відповіла МакЕнані на запитання, чи планується саміт на червень у Білому домі.

За її словами, ця ідея отримала "позитивний відгук" від інших учасників формату.

"Я дізналася про це два дні тому, і мені сказали, що ця ідея має дуже позитивний відгук з боку світових лідерів. Тож ми ставимо за мету, щоби це відбулося тут (у Білому домі – ред.)", - підкреслила речниця адміністрації Трампа.

Нагадаємо: президент США Дональд Трамп у березні скасував зустріч лідерів G7, заплановану на 10 червня у Сполучених Штатах через поширення коронавірусу по всьому світу. Однак, минулого тижня глава Білого дому заявив, що не виключає можливості проведення такої зустрічі лідерів віч-на-віч. За його словами, це стане повідомленням для світу, що життя повертається до нормального стану.