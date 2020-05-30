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У Міннеаполісі арештували близько 50 протестувальників

У Міннеаполісі арештували близько 50 протестувальників
15:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Близько 50 людей заарештували внаслідок заворушень в американському місті Міннеаполіс, де відбуваються протести через смерть афроамериканця 25 травня.

Про це повідомляє CNN.

"Близько 50 людей було заарештовано під час протестів у Міннеаполісі", - йдеться у повідомленні.

Понад 2 500 правоохоронців допомагають підтримувати порядок у місті, заявив на пресконференції комісар Департаменту громадської безпеки штату Міннесота Джон Гаррінгтон.

Це один з найбільших прецедентів залучення правоохоронців до охорони порядку, який штат Міннесота коли-небудь бачив, додав чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів у США.

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США, Миннеаполис, Протести, Арешт.
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