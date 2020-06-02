Скачать
Вівторок, 02.06.2020
Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
"Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
"Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
Ярмоленко може перейти в Фенербахче
Ярмоленко може перейти в Фенербахче
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові

Протести в США: Трамп вводить війська до Вашингтона

Протести в США: Трамп вводить війська до Вашингтона
05:28 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Трамп оголосив про введення військ до Вашингтона для вгамування протестів.

Президент США розпорядився розгорнути військові підрозділи у столиці країни та пригрозив зробити те саме в регіонах, якщо губернатори штатів не дадуть ради з масовим заворушенням.

Про це Трамп заявив під час прямого включення з Трояндового саду Білого дому.

"Після того, що сталося в місті (Вашингтоні – ред.) минулої ночі, я відправляю туди тисячі озброєних солдатів, військовослужбовців та правоохоронців, аби зупинити заворушення, крадіжки, вандалізм, погроми та безглузде знищення майна", - заявив президент США.

Він нагадав, що у Вашингтоні триває режим комендантської години, який має "суворо виконуватися".

"Ті, хто несуть загрозу невинним життям, а також майну, будуть заарештовані та притягнуті до кримінальної відповідальності на всіх законних підставах. Я хочу, аби організатори цього терору знали, що їм загрожують суворі кримінальні покарання та тривалі ув'язнення", - заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що мобілізує "всі наявні федеральні ресурси - цивільні та військові", для протидії протестам по всій країні. При цьому він назвав себе "президентом правопорядку".

"Якщо якесь місто або штат не вживатимуть необхідних кроків для захисту життя та власності мешканців, я розпоряджуся розгорнути війська, які швидко розв'яжуть проблему", - наголосив американський лідер.

Він указав, що найбільше від заворушень потерпають мирні громадяни та найбідніші громади. "Як їхній президент я боротимуся за те, щоби убезпечити їх від бунтів", - зазначив Трамп.

Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника

Президент запевнив, що є союзником усіх мирних протестувальників. Утім, за його словами, нинішніми протестами скористалися "анархісти, жорстокі юрми, палії, мародери, злочинці й бунтівники".

"Це не мирні акції протесту, це акти внутрішнього терору, знищення невинних життів та пролиття невинної крові, злочини й замахи на гуманність", - підкреслив Дональд Трамп.

Як повідомлялося, десятки великих міст США, у тому числі, столицю охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вашингтон, Дональд Трамп, Протести.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
03 Кулеба: Не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі
04 Чубаров: В Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям
05 Протести в США: Трамп вводить війська до Вашингтона
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні
IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні
В Італії відкривають головні туристичні атракції
В Італії відкривають головні туристичні атракції
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся