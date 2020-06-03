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Протести в США: губернатор Міннесоти обіцяє "зруйнувати покоління системного расизму"

Протести в США: губернатор Міннесоти обіцяє "зруйнувати покоління системного расизму"
05:24 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:В Міннесоті перевірять діяльність поліцейських за останні 10 років

Губернатор американського штату Міннесота заявив про початок розслідування діяльності поліцейських за останні 10 років після протестів через вбивство під час затримання правоохоронцями афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це він написав у Twitter-акаунті.

2 червня управління штату з прав людини висунула звинувачення за цивільним правам проти поліцейського управління Міннесоти.

У зв'язку з цим буде проведено перевірку політики, процедури та практики поліцейських штату для того, щоб визначити, чи мала місце системна дискримінація.

"Моя адміністрація буде використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для руйнування поколінь системного расизму в Міннесоті", — запевнив губернатор. За його словами, в штаті робляться численні кроки з відновлення довіри з громадами, яких "дуже довго не помічали і не чули".

Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку

У десятках міст США вже кілька днів тривають акції протесту проти поліцейського свавілля через смерті в Міннеаполісі чорношкірого чоловіка, постраждалого внаслідок грубого арешту. У деяких випадках протести супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, крадіжками, мародерством і погромами.

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Все по темі:

Миннесота, Протести, Джордж Флойд.
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