Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку

Новини України:У США напали на українську журналістку під час розгромів.

На журналістку україномовного "Голосу Америки" Христину Шевченко напали під час висвітлення протестів у США.

"Отже, знімала я різні протести в Україні, але "отримала по башці" на американському. У Санта-Моніці знімала відео, як активісти-лутери увірвались у магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім’я", - написала вона на сторінці у Facebook.

За її словами, вона знепритомніла на кілька секунд і впала.

"Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, іти до машини, одна жінка мені допомогла. Поліції не було", - розповіла журналістка.

У швидкій Шевченко повідомили, що у неї перелом двох пальців на нозі та легка травма голови.

За її словами, нападником був афроамериканець, який прокричав "давай заберемо у неї камеру". Зловмисника вона встигла зафільмувати.

Журналістка розповіла, що окрім неї у лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати.