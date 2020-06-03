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"Минулої ночі не було проблем": Трамп подякував сам собі за порядок у Вашингтоні

"Минулої ночі не було проблем": Трамп подякував сам собі за порядок у Вашингтоні
06:17 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Трамп подякував сам собі за порядок у Вашингтоні.

Дональд Трамп висловив сам собі подяку за те, що на тлі масштабних протестів у США у столиці країни вдається забезпечувати правопорядок.

Про це Трамп написав у Twitter.

"В окрузі Колумбія (місто Вашингтон – ред.) минулої ночі не було проблем. Багато арештів. Чудова робота, яку зробили всі. Неподолана сила. Домінування. Так само, як було чудово і в Міннеаполісі (дякую тобі, президенте Трамп!)" - зазначив глава Білого дому.

Напередодні Трамп оголосив, що залучає до охорони правопорядку в американській столиці військові підрозділи. Крім того, у Вашингтоні з 19-ї вечора до 6-ї ранку діяла комендантська година. У ніч проти середи місцева влада знову запровадила такий режим.

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"Вашингтон, округ Колумбія був найбезпечнішим місцем на Землі минулої ночі!" - наголосив Трамп.

Як повідомлялось, у США тривають масові протести, які супроводжуються безладдям, підпалами та мародерством. Заворушення спалахнули після того, як у Міннеаполісі загинув чорношкірий чоловік, щодо якого поліція застувала жорсткі заходи під час затримання.

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Вашингтон, Дональд Трамп, Протести.
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