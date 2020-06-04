Загиблий у США Флойд був заражений коронавірусом

Світові новини:Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув після його затримання у Міннеаполісі, хворів на COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian із посилання на повний звіт про розтин від судмедекспертів штату Міннесота.

«У Флойда діагностували COVID-19 у квітні. У звіті судмедекспертів підкреслюється, що вірус не був фактором, що сприяв смерті чоловіка», - йдеться в повідомленні.

У звіті також констатували, що Флойд «отримав першочергову медичну допомогу на місці, а згодом і в Медичному центрі округу Хеннепін, проте, реанімувати його не вдалося».

У результатах розтину також зазначається, що чоловік нібито мав ішемічну і гіпертонічну хворобу серця, інтоксикацію опіоїдним анальгетиком фентанілом, а ще - вживав напередодні метамфетамін. Водночас патологоанатом Майкл Баден, який проводив незалежну аутопсію на замовлення родичів померлого, під час судового засідання заявив, що у Флойда «не було проблем зі здоров'ям, які могли б сприяти його смерті».

Як повідомлялося, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.