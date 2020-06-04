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Четвер, 04.06.2020
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Посольство в Бразилії через коронавірус працюватиме дистанційно до 22 червня

Посольство в Бразилії через коронавірус працюватиме дистанційно до 22 червня
11:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Посольство України в Бразилії з огляду на ситуацію з COVID-19 в країні продовжило роботу в дистанційному режимі до 22 червня.

Про це повідомляється на сайті дипустанови.

«Враховуючи значне поширення COVID-19, інформуємо про продовження дистанційної форми роботи Посольства України в Бразилії до 22 червня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж зазначеного періоду презентаційний консульський прийом не проводитиметься.

Для вирішення термінових питань можна надсилати звернення на електронну адресу – [email protected] або телефонувати за номером: +(55)61982685291.

Загиблий у США Флойд був заражений коронавірусом

Як повідомлялося, Бразилія з 584 562 підтвердженими випадками COVID-19  входить до першої трійки за кількістю заражених осіб у світі разом зі США (1 901 783) та Російською Федерацією (432 277).

Станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей, свідчать дані Worldometer.

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Все по темі:

Бразилия, Коронавірус, Covid-19, Дистанційна робота.
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