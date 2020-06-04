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На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих

На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих
13:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Під час протестів у США, що були спричинені загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, вже заарештовано щонайменше 10 000 людей.

Про це повідомляє AP.

"Понад 10 тисяч людей були затримані під час протестів проти расизму й насилля поліцейських після смерті Джорджа Флойда", - йдеться у повідомленні.

Понад 25% затримань сталися у Лос-Анджелесі. Також велику кількість протестувальників затримали у Нью-Йорку, Далласі й Філадельфії.

Зазначається, що багато людей були затримані за незначні порушення правопорядку, такі як порушення комендантської години та відмова звільнити проїжджу частину.

Водночас сотням людей були висунуті підозри у грабежах і мародерстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.

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Комендантську годину запровадили у понад 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд помер.

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США, Протести, Арешт, Джордж Флойд.
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