На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих

Світові новини:Під час протестів у США, що були спричинені загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, вже заарештовано щонайменше 10 000 людей.

Про це повідомляє AP.

"Понад 10 тисяч людей були затримані під час протестів проти расизму й насилля поліцейських після смерті Джорджа Флойда", - йдеться у повідомленні.

Понад 25% затримань сталися у Лос-Анджелесі. Також велику кількість протестувальників затримали у Нью-Йорку, Далласі й Філадельфії.

Зазначається, що багато людей були затримані за незначні порушення правопорядку, такі як порушення комендантської години та відмова звільнити проїжджу частину.

Водночас сотням людей були висунуті підозри у грабежах і мародерстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.

Комендантську годину запровадили у понад 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд помер.