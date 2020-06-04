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США в ОБСЄ зробили нову заяву щодо Криму

США в ОБСЄ зробили нову заяву щодо Криму
17:39 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Сполучені Штати регулярно засуджують систематичні порушення правил окупаційними силами Росії і репресії проти українців в Криму.

Міжнародне співтовариство буде продовжувати притягувати Росію до відповідальності за дії в Криму, поки вона не поверне контроль над півостровом Україні. Про це в четвер заявив посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор Третій в зверненні до постійної ради ОБСЄ, передає УНН.

“Пан Верховний комісар (Верховний комісар у справах національних меншин Ламберто Заньєр — ред.), ми з особливим інтересом відзначаємо вашу недавню поїздку в Україну і шкодуємо, що не з вашої вини ви не змогли відвідати Крим. Ми настійно закликаємо Росію без зволікання дозволити вашому офісу, іншим незалежним міжнародним спостерігачам і незалежним ЗМІ безперешкодний доступ до окупованого Крим для розслідування, що заслуговує на довіру, повідомлень про триваючі зловживання”, - заявив Гілмор.

Він нагадав, що Сполучені Штати регулярно засуджують систематичні порушення правил окупаційними силами Росії і репресії проти українців в Криму, особливо кримських татар та інших релігійних і етнічних меншин, які стикаються з найбільш серйозними порушеннями.

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“Міжнародне співтовариство буде продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її дії в Криму, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Ми настійно закликаємо вас приділяти особливу увагу висвітленню діяльності переважно мусульманських кримських татар, а також парафіян Православної Церкви України і Свідків Єгови”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНН, парламентарі ухвалили проект постанови № 3449 про звернення Верховної Ради до міжнародних організацій із вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу і засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу.

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США, Заява, Крим, ОБСЄ.
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