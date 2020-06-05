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Google: Виборчі штаби Трампа і Байдена атакували хакери з Ірану та Китаю

Google: Виборчі штаби Трампа і Байдена атакували хакери з Ірану та Китаю
06:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Хакери атакували виборчі штаби Трампа і Байдена.

Компанія Google зафіксувала спроби хакерів взяти під контроль комп`ютерні системи передвиборчих штабів американського президента Дональда Трампа і Джозефа Байдена, який балотується в президенти США у 2020 році та є основним конкурентом Трампа.

Про це у Twitter повідомив очільник відділу Google з кібербезпеки Шейн Хантлі.

Він зазначив, що хакерські атаки на штаб Байдена проводилися з Китаю, а Трампа — з Ірану. За словами Хантлі, у хакерів може бути зв'язок з владою своїх країн.

Зараз у Google стверджують, що немає жодних ознак того, що хакери добилися успіху. Однак Хантлі дав деякі рекомендації виборчим штабам про те, як діяти у таких ситуаціях.

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"Якщо ви працюєте над кампанією в цьому циклі виборів, ваші особисті облікові записи можуть бути зламані. Використовуйте кращий захист, який тільки зможете. Двофакторна аутентифікація або підвищений захист дійсно можуть змінити ситуацію", — зазначив він і додав, що Google повідомив про ці атаки хакерів користувачів, який вони могли стосуватися, а також співробітників правоохоронних органів.

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Китай, Иран, Джо Байден, Дональд Трамп.
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