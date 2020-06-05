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Twitter заблокував відео Трампа, присвячене пам'яті Джорджа Флойда

Twitter заблокував відео Трампа, присвячене пам'яті Джорджа Флойда
15:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Слова президента лунали на тлі фотографій Флойда і кадрів, зроблених під час акцій протесту у США.

Соціальна мережа Twitter заблокувала відеоролик президента США Дональда Трампа, присвячений пам&#39;яті загиблого під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, через порушення авторських прав. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що в акаунті команди Трампа Team Trump опубліковане чотирихвилинне відео, в якому глава Білого дому висловився щодо смерті Флойда. Зокрема, він назвав це «великою трагедією», потім говорив про «насильство і анархію» з боку «радикальних лівих угруповань» і роботу правоохоронних органів.

Однак Twitter заблокував ролик, вказавши: «Цей медіафайл був заблокований у зв'язку зі скаргою правовласника».

Представники Трампа звернулися до соцмережі за поясненнями. Там заявили, що компанія отримала претензію як мінімум від одного з правовласників кадрів, які містяться в ролику.

Генпрокурор США заявив про іноземне втручання в акції протесту

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав наказ, спрямований проти соціальних медіа, після того як Twitter попередив користувачів, що окремі повідомлення президента мають бути перевірені на правдивість.

Масові протести з погромами вже понад тиждень тривають у США. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху.

Вуличні заворушення розпочалися після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його через спробу розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло. Флойд скаржився, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше афроамериканець помер у лікарні.

Напередодні в Міннеаполісі відбулася церемонія прощання з загиблим.

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Трамп, Twitter, Відео, Джордж Флойд.
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