Генпрокурор США заявив про іноземне втручання в акції протесту

Світові новини:До протестів також залучені різні «іноземні суб’єкти», щоб загострити ситуацію.

Генпрокурор США Вільям Барр заявив, що американський уряд має докази того, що екстремістські угруповання та іноземні сили використовують протести в США проти расизму й поліцейського свавілля, аби посіяти розбрат. Про це він заявив на пресконференції, повідомляє ABC News.

«Ми маємо докази того, що "Антифа" та інші подібні екстремістські групи, а також послідовники різних політичних сил були залучені до підбурювання та участі в насильницькій діяльності», - сказав Барр.

Як зазначається, у середу МВС США оголосило про арешт трьох чоловіків, пов'язаних з ультраправим рухом "Бугалу", які нібито планували підбурювати до насильства під час протестів у Лас-Вегасі.

«Є деякі групи, які не мають певної ідеології, крім анархії. Є деякі групи, які хочуть спровокувати громадянську війну, – група "Бугалу", яка опинилася на межі цього, також намагається привести до загострення насильства. Таким чином, ми маємо справу з, як я кажу, сумішшю з багатьох різних екстремістських організацій», - сказав Барр.

Як повідомлялося, вже понад тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху.

Вуличні заворушення розпочалися після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його через спробу розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло. Флойд скаржився, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше афроамериканець помер у лікарні.

Напередодні в Міннеаполісі відбулась церемонія прощання з загиблим.