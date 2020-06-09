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Боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення: США розширили санкції проти Ірану

Боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення: США розширили санкції проти Ірану
01:33 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:США ввели масштабні санкції проти морського флоту Ірану.

Вашингтон оголосив про запровадження масштабних санкцій проти групи "Іранські судноплавні лінії" та її дочірньої компанії у контексті боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення.

Про це повідомив державний секретар Майкл Помпео.

"Сьогодні набули чинності санкції проти "Іранських судноплавних ліній" (IRISL) та їхньої дочірньої компанії (E-Sail), зареєстрованої в Шанхаї", - заявив Помпео.

Він пояснив, що обмеження запроваджено на підставі указу президента США, спрямованого проти розповсюдження зброї масового знищення.

"IRISL неодноразово транспортувала товари, пов'язані з ракетними та військовими програмами Ірану", - вказав Помпео. Крім того, за його словами, компанія тривалий час перевозила товари, що підпадають під контроль у ядерній сфері.

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Як підкреслив держсекретар, американська сторона попередила про санкції заздалегідь - за 180 днів. Це було зроблено з метою дати можливість експортерам гуманітарних товарів до Ірану знайти інші шляхи доставки.

Відтепер будь-який уряд, юридична чи фізична особа, які волітимуть продовжувати бізнес з IRISL або E-Sail, також наражаються на санкції США, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення, наголосив Помпео.

Разом із цим міністерство фінансів США оприлюднило список понад 120 суден, пов'язаних з Іраном, які відтепер перебувають під американськими санкціями.

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Иран, Майк Помпео, Санкції.
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