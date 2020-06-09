Санкції проти "Північного потоку 2": конгресмени закликають Помпео не зволікати

Світові новини:Конгресмени закликали Помпео поквапитися із санкціями проти Nord Stream 2.

Представники обох партій у Конгресі США, члени Конгресового Українського кокусу, закликали держсекретаря негайно запровадити санкції проти газопроводу Nord Stream 2, будівництво якого веде Росія.

Про це йдеться в листі законодавців Майклу Помпео.

"Звертаємося до вас, щоб висловити стурбованість із приводу намагань Росії обійти обмеження Конгресу США проти Nord Stream 2 та закликаємо терміново запровадити санкції проти російських суб'єктів STIF та MRTS, а також будь-яких інших фірм, причетних до будівництва трубопроводу чи забезпечення технічної підтримки", - зазначається у листі.

Як підкреслили законодавці, багаторічні інтереси США щодо збереження енергетичної безпеки в Європі та протидії Nord Stream 2 залишаються незмінними. Конгресмени вказали, що Кремль сподівається завершити проєкт, поки американська сторона не ввела обмеження. Вони також наголосили, що Путін прагне "посіяти розбрат у трансатлантичному альянсі", використовують інструменти гібридної війни.

"Ми продовжуємо бути на варті, захищаючи від згубного російського впливу суверенітет України, європейських союзників, а також партнерів", - підкреслюється в листі.

Звернення підписали члени Конгресу Марсі Каптур, Енді Гарріс, Майк Квіглі, Браян Фітцпатрік, Майкл Бергесс. Копію документа вони відіслали на ім'я міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Як повідомлялося, запровадження санкцій проти Nord Stream 2 передбачалося законом про фінансування оборонних потреб Сполучених Штатів.