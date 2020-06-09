США накрив тропічний шторм "Крістобаль"

Світові новини:"Крістобаль" вийшов на сушу на південному сході штату Луїзіана.

Він вийшов на сушу на південному сході штату Луїзіана, слабшаючи, зі швидкістю 17 км/год продовжує рух вглиб континенту, передає Stormnewsз посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Попередження про тропічний шторм діє на узбережжі штатів Луїзіана, Міссісіпі та Алабама. Мешканців попереджають про штормовий нагін, проливні дощі (в деяких районах може випасти до 38 см опадів), раптові повені і торнадо.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули, багато хто отримав поранення в результаті повеней, викликаних сильними опадами на південному сході Ємену.