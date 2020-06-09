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США планують відновити роботу консульства в китайському Ухані

США планують відновити роботу консульства в китайському Ухані
23:33 Вт, 9 Червень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Штати планують поновити роботу консульства в китайському Ухані.

Державний департамент спрямував до Конгресу США повідомлення про намір знову відкрити консульство США в Ухані (провінція Хубей, Китай), епіцентрі спалаху нової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела на Капітолійському пагорбі.

"Держдепартамент недавно надіслав повідомлення про свої плани відновити роботу американського консульства в Ухані", - наводить видання слова одного з помічників члена Конгресу.

При цьому, джерело зазначило, що законодавчий орган надіслав зустрічний запит до Держдепу з проханням надати протоколи забезпечення безпеки американського персоналу.

Нагадаємо, Консульство США в Ухані було закрито в січні, а дипломатичні працівники та їхні сім'ї були евакуйовані Державним департаментом, коли місто перейшло в режим суворого карантину.

ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом

Вважається, що поширення коронавірусу нової форми, яке викликає захворювання на COVID-19, пішло з китайського міста-мільйонника Ухань в грудні минулого року. Наразі поширення хвороби світом триває.

За останніми даними, загалом у світі зареєстровано понад 7,182 мільйона інфікованих людей, при цьому понад 408,8 тисячі осіб померли, понад 3,341 мільйона — повністю одужали.

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Все по темі:

США, Ухань, Коронавірус, Covid-19.
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