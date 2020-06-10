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"Збройне ембарго" проти Ірану: Росія і Китай можуть потрапити під нові санкції США

"Збройне ембарго" проти Ірану: Росія і Китай можуть потрапити під нові санкції США
04:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Світові новини:Конгрес США планує запровадити санкції щодо продажу зброї Ірану

Конгрес США розгляне новий пакет міжнародних санкцій з метою запобігання продажів зброї Ірану, насамперед з боку Росії та Китаю, після завершення так званого "збройного ембарго" проти Тегерана восени цього року.

Очікується, що проєкт закону буде внесений на розгляд Конгресу в середу, повідомив у інтерв'ю телеканалу Fox Business конгресмен-республіканець Грег Стьюбі (Greg Steube).

"Так, очікується, що він (законопроєкт – ред.) буде представлений сьогодні", - зауважив політик.

Він уточнив, що документ "деталізуватиме нові санкції", а також уточнюватиме "зовнішньополітичний підхід до Росії, Китаю й Ірану".

Стьюбі пояснив, що це пов'язано із завершенням так званого збройного ембарго для Ірану, термін якого спливає в жовтні.

"Очевидно, що ми не вважаємо, що Китай і Росія повинні отримати можливість постачати зброю іранському уряду", - зауважив представник Конгресу.

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Як повідомлялося, проти Ірану досі діє міжнародне ембарго щодо торгівлі зброєю, запроваджене Радою Безпеки ООН. Його термін спливає в жовтні, і найімовірніше, не може бути продовжений. Зокрема, проти цього виступають Росія і Китай, а деякі країни-постійні члени РБ ООН також не висловлюють підтримки.

Якщо США запровадять односторонні санкції, це також може заблокувати операції з продажу зброї Ірану.

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Китай, США, Иран, Росія, Санкції.
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