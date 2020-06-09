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США та Росія обговорять 22 червня у Відні контроль ядерних озброєнь

США та Росія обговорять 22 червня у Відні контроль ядерних озброєнь
15:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков проведуть 22 червня у Відні переговори щодо контролю ядерних озброєнь.

Відповідну інформацію про новий раунд американсько-російських переговорів поширило агентство Bloomberg та підтвердило МЗС РФ, повідомляє Укрінформ.

"Як заявили у Держдепартаменті, США та Росія направлять 22 червня до Відня високопоставлених чиновників для нового раунду переговорів щодо контролю над озброєнням", - йдеться у повідомленні американського агентства від 8 червня.

За інформацією Bloomberg , Вашингтон не виключає, що на переговорах у Відні буде обговорюватися можливість продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь Американську делегацію очолить Спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі, російську – заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. При цьому, агентство вказує на те, що адміністрація США запросила і Китай до переговорів у Відні, оскільки вважає, що КНР має стати членом нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Свою участь на чолі російської делегації на переговорах з американцями 22 червня у Відні підтвердив 9 червня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. За його словами, двосторонні консультації в австрійській столиці стосуватимуться теми "стратегічної стабільності".

Поруч з цим, 9 червня стало відомо, що Китай не має наміру брати участь у "так званих тристоронніх переговорах з Росією та США щодо контролю над озброєнням".

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Як повідомлялося, адміністрація президента Трампа просуває ініціативу на заміну Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3 (в американському еквіваленті New START Treaty), яка завершує свою дію в 2021 році. При цьому нова домовленість передбачає скорочення не тільки російських та американських, але також китайських ракетних озброєнь.

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США, Росія, переговорі, Відень, Обговорення, Ядерні озброєння.
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