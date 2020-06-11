Учасники протестів у Сіетлі проголосили "автономію"

У Сіетлі учасники протестів проголосили "автономію", Трамп вимагає "відвоювати" місто, повідомляє Washington Post.

Після кількох днів сутичок з демонстрантами біля східного відділку Департаменту поліції Сіетла правоохоронці нарешті відступили в понеділок. Вони прибрали барикади й забили вікна й двері в будівлі.

З того моменту учасники протестів проти поліцейського насильства захопили відділок, оголосивши на його території "Автономну зону Капітолійського пагорба", на територію якої поліції заходити заборонено. Їжа тут безкоштовна, а увечері показують документальне кіно, - пише Washington Post.

Для деяких демонстрантів це перший крок в бік виконання їхніх вимог скоротити фінансування поліції й покінчити з расовою несправедливістю. Але президент Дональд Трамп у середу підібрав інший термін для позначення учасників протестів - "внутрішні терористи". Він насварив мера Сіетла демократа Дженні Даркан і губернатора штату Вашингтон демократа Джея Інслі на своїй сторінці в Twitter, погрожуючи федеральний втручанням, якщо місцеві лідери не "відвоюють" місто.

"Лівого радикала-губернатора Джея Інслі і мера Сіетла обіграли й принизили на такому рівні, якого наша велика країна ще не бачила. Відвоюйте ваше місто негайно. Якщо не ви, то я це зроблю. Це не гра. Цих огидних анархістів потрібно зупинити негайно. Дійте швидко!", - написав Трамп.

Даркан і Інслі швидко відповіли йому в соціальній мережі.

"Чоловік, який абсолютно не здатен займатися управлінням, повинен триматися подалі від справ штату Вашингтон. Припини писати в Twitter", - відповів Інслі.

Даркан додав: "Заради безпеки нас усіх йди назад у свій бункер". Таким чином губернатор нагадав про епізод, коли в розпал протестів після смерті Джорджа Флойда біля Білого дому президента США супроводили в спеціальне захищене приміщення під будівлею адміністрації. Видання пише, що останні повідомлення Трампа в Twitter нагадує його попередні погрози застосувати військову силу для придушення заворушень, коли тисячі людей вийшли на вулиці по всій території США, засуджуючи поліцейську жорстокість. Ці погрози призвели до безпрецедентного опору з боку високопоставлених військових офіцерів.

Видання пише, що "Автономна зона Капітолійського пагорба" останнім часом була гарячою темою в ЗМІ, лояльних до консервативного політичного табору в США. Fox News випустив в ефір сюжет про "автономію", яку ще скорочено називають CHAZ. В матеріалі йшлося про "повне захоплення території семи кварталів у Сіетлі", яку нібито патрулюють озброєні демонстранти.

Газета Seattle Times писала, що, захопивши відділок поліції у вівторок, демонстранти повісили на ньому плакат з написом: "Цей простір - власність народу Сіетла". Після цього на території влаштували показ документального фільму Ави Дюверней "13", в якому викривається проблема расової дискримінації в системі правосуддя США. Газета писала, що на території можна було побачити принаймні одну людину зі зброєю. Хоча "автономія" оголосила про її заборону. Але після завершення сутичок з поліцією в районі було спокійно.

В середині "автономної зони" демонстранти проводять "круглі столи" для обговорення подальших планів і стратегії. В четвер деякі люди виступали зі сцени, пояснюючи іншим своє бачення необхідних змін. Наразі не відомо, чи на довго поліція лишила в спокої демонстрантів в "автономії". Даркан, який зіштовхнувся із закликами піти у відставку після того, як поліція застосувала сльозогінний газ і світлові гранати, не говорив прямо про утворення на території поліцейського відділку. Інслі на питання про CHAZ відповів: "Я нічого про це не знаю".

Позиція ж Трампа була зрозуміла, оскільки він почав називати рух небезпечним формуванням, яке підтримують його політичні опоненти.

"Внутрішні терористи захопили Сіетл на чолі з радикальними лівими демократами, звісно ж", - написав він у Twitter. Тим часом, в самій "автономній зоні" демонстранти встановили намети, готуючись ночувати на вулиці.