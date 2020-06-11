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У Вашингтоні поблизу Білого дому прибирають барикади після протестів

У Вашингтоні поблизу Білого дому прибирають барикади після протестів
21:33 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash
Більшість огорож навколо парку Лафаєт через дорогу від Білого дому, демонтують протягом четверга, повідомило в четвер видання The Hill.

Більшість огорож навколо парку Лафаєт через дорогу від Білого дому, зведених через протести у відповідь на загибель афроамериканця Джорджа Флойда, демонтують протягом четверга, повідомило в четвер видання The Hill з посиланням на представників парку.

"Секретна служба США нині прибирає тимчасові огорожі навколо парку Лафаєт. Незважаючи на те, що цей процес усе ще триває, парк Лафаєт наразі доступний для громадськості", - йдеться в повідомленні.

Глава адміністрації Вашингтона Джон Фальчіччо і мер міста Мюріел Баузер зі свого боку опублікували відео, на якому видно, як робітники прибирають огорожі.

За даними Служби національних парків, деякі будівлі парку залишаться огородженими через ремонтні роботи.

Паркани та бар'єри були зведені навколо парку на початку червня, щоб тримати демонстрантів на відстані від Білого дому.

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Протягом останніх декількох днів у США спостерігалися переважно мирні протести. Демонстранти перетворили огорожі парку в пам'ятник загиблому Флойду і художню інсталяцію для того, щоб привернути увагу до проблеми расової нерівності та згадати жертв поліцейських дій.

Протести в США почалися у відповідь на смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі. При затриманні один із поліцейських натиснув на шию Флойда коліном. Згодом афроамериканець помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет. У багатьох містах США мирні акції протестів перетекли в безлади, зіткнення з поліцією і погроми. В останні дні обстановка нормалізувалася.

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США, Вашингтон, Білий дім, Протести.
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