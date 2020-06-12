Держборг США сягнув рекордних $26 трильйонів

Державний борг США вперше в історії сягнув 26 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Decrypt.

"Державний борг США досяг позначки у 26 трильйонів доларів - це найвищий показник, досягнутий коли-небудь", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця державний борг США сягнув 25 трлн дол. А протягом місяця перед цим - 24 трлн. Це означає, що державний борг США зростає зі швидкістю 1 трлн доларів щомісячно.

Стрімке зростання державного боргу зумовлене пандемією коронавірусу, що спричинила величезний економічний спад та масове безробіття.

Економіка США скоротилася на 4,8% у першому кварталі цього року, що є найбільшим зниженням протягом одного кварталу з моменту кризи 2008 року.