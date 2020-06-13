У Нью-Йорку анонсували обмеження в діяльності поліції

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про твердий намір підписати нещодавно ухвалені місцевим законодавчим органом проєкти законів про реформу поліції. Про це Куомо повідомив на брифінгу, передає CNN.

Губернатор Нью-Йорку таким чином заявив, що підтримує ініціативу законодавців щодо комплексної реформи правоохоронних органів.

Один із законопроєктів у прийнятому пакеті передбачає, зокрема, що поліцейський, який спричинить травму або смерть під час "захоплення шиї або подібного запобіжного заходу", може бути звинувачений у злочині класу С, що карається до 15 років ув’язнення. Цей документ названий ім'ям Еріка Гарнера, афроамериканця, який загинув у 2014 році внаслідок застосування поліцією сили під час арешту.

Ще один законопроєкт уповноважує генерального прокурора штату виконувати функції незалежного прокурора у справах, що стосуються загибелі беззбройних цивільних від рук правоохоронців.

"Ми показуємо нації те, що вона має робити. Ми робимо це на власному прикладі. Розмов недостатньо. Бути розгніваними недостатньо. Бути емоційним недостатньо", - наголосив він.

Окрім того, пропонується дозволити застосовувати дисциплінарні провадження проти окремих поліцейських, пожежників чи працівників виправних установ, які до останнього часу користувалися захистом на законодавчому рівні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого місяця в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцією помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапило відео, як поліцейський утримував чоловіка, притиснувши шию коліном до асфальту. Цей випадок спричинив масштабні акції протестів по всій території Сполучених Штатів, а також ініціативи з боку демократів провести реформування поліції.