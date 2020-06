Племінниця Трампа передала The New York Times інформацію про податки президента

Про це повідомляє портал The Daily Beast.

Племінниця американського Президента Мері Трамп опублікує в серпні книгу, в якій, зокрема, розповість, що передала The New York Times інформацію, яку газета в минулому році використовувала в матеріалі про податки Дональда Трампа.

За даними його джерел видання, в книзі “Занадто багато і ніколи не вистачає” (Too Much And Never Enough), яка надійде в продаж 11 серпня, 55-річна племінниця американського лідера розповість “шокуючі і непристойні” випадки з життя Трампа.

Крім того, за даними порталу, вона пояснить, як зіграла вирішальну роль в розслідуванні The New York Times, в якому говорилося, що республіканець за допомогою податкових схем забрав собі більше 400 млн доларів в перерахунку на нинішні ціни з бізнесу по нерухомості свого батька Фреда Трампа. Племінниця президента була головним джерелом інформації для журналістського розслідування, удостоєного Пулітцерівської премії, надавши газеті податкові декларації дядька та іншу дуже конфіденційну фінансову документацію своєї сім’ї, повідомили джерела порталу.

До книги також буде включена бесіда Мері з сестрою Трампа, відставним федеральним суддею Меріенн Трамп-Беррі. Як зазначає The Daily Beast, вона “поділиться потаємними думками” і піддасть критиці свого брата.

Батько Мері Фред Трамп-молодший помер в 1981 році, коли йому було 42 роки, в результаті серцевого нападу. Племінниця глави держави, зазначає портал, в книзі звинуватить Дональда і Фреда Трампа в причетності до смерті батька. На її думку, вони не приділяли йому необхідної уваги.

“Занадто багато і ніколи не вистачає” стане першою книгою, написаною родичем нинішнього глава Білого дому, в якій він піддається критиці. Вона надійде в продаж приблизно за три місяці до президентських виборів в США.

