Смерть під сонцем: американець залишив своїх дітей в машині і пішов спати

Метеорологи повідомили, що того дня температура повітря в місті перевищила +30 °C.

В місті Талса (штат Оклахома) 31-річний Дастін Лі Денніс залишив своїх дітей на п'ять годин в закритій машині, а сам пішов спати.

Про це повідомляє Fox23 News.

Чоловік виїжджав зі своїми дітьми на машині близько полудня, а коли повернувся додому випадково замкнув їх у машині і ліг спати. Після сну він знайшов 4-річну Тіган і 3-річного Райана в замкнутій машині. Їх тіла чоловік переніс у вітальню, після чого викликав швидку допомогу. Однак парамедики констатували їх смерть. Точна причина смерті поки не уточнюється.

Поліцейські висунули чоловікові звинувачення у вбивстві другого ступеня. Він арештований.

Метеорологи повідомили, що в той день температура повітря в місті перевищила +30 °C.