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У США нові протести: під час затримання афроамериканцю двічі стріляли у спину

У США нові протести: під час затримання афроамериканцю двічі стріляли у спину
14:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Афроамериканець Рейшард Брукс, чия смерть під час затримання спровокувала нові протести проти поліцейської жорстокості у США, загинув унаслідок двох пострілів у спину. Про це свідчать дані медичного звіту, повідомляє The Guardian.

«Аутопсія, проведена в неділю, показала, що 27-річний Брукс помер від втрати крові та травм органів, спричинених двома вогнепальними пораненнями», - йдеться у заяві судмедекспертів.

Як зазначається, 12 червня Брукс загинув на парковці ресторану швидкого харчування Wendy's. Відвідувачі повідомили поліцейським про автомобіль, який заважав проїзду на територію закладу. Поліцейські розбудили водія, виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція спробувала затримати його, але Брукс чинив опір, зокрема вихопив у поліцейських електрошокер. По ньому відкрили вогонь. Згодом Брукс помер у лікарні.

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Влада штатурозпочала розслідування, а начальник поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.

Смерть Брукса ще більше розпалила протести проти жорстокості поліції й расової нерівності, що відбуваються останніми тижнями у США та інших країнах під гаслом «Black lives matter».

До цього призвела смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі наприкінці травня.

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Все по темі:

Расизм, Протест, США, Вбивство.

Автор:

Телеграф
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