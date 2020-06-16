Трамп підпише указ про реформу поліції

Президент США Дональд Трамп у вівторок представить виконавчий указ, стосовно реформи поліції, на тлі зростаючих закликів до дій після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомив Трамп журналістам у Білому домі, анонсуючи указ.

"Загальна мета полягає в тому, що ми добиваємося закону і порядку, і ми хочемо, щоб це було зроблено чесно, справедливо. Ми хочемо, щоб це було зроблено безпечно", - сказав Трамп журналістам у Білому домі, анонсуючи указ.

Він додав, що у вівторок виступить з промовою, в якій оголосить про цей указ.

Високопоставлені співробітники адміністрації повідомили журналістам, що указ буде стимулювати поліцію до перегляду практики застосування сили, а також допоможе краще контролювати дії поліцейських. Указ також спрямований на стимулювання програм спільного реагування поліції і соціальних служб.

За словами представника адміністрації, указом також передбачено практику набору персоналу в поліцію з місцевих спільнот. "Мета полягає в тому, щоб зблизити поліцію з громадами", - сказав високопоставлений чиновник журналістам.

Він зазначив, що указ був розроблений після бесід зі співробітниками правоохоронних органів і представниками сімей загиблих від рук поліції.

В останні тижні в США тривають масові акції протесту проти расизму і свавілля поліції, викликані смертю беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією в Міннеаполісі.