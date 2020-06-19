Facebook видалив десятки дописів Трампа за "розпалювання ненависті"

Усі повідомлення мали перевернутий червоний трикутник – символ, яким колись користувалися нацисти для ідентифікації політичних дисидентів.

Facebook видалив 88 рекламних дописів президента США Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і передвиборчого штабу глави Штатів за порушення політики компанії. Причиною видалення модератори вказали «розпалювання ненависті».

Про це повідомляє NBC News.

Усі повідомлення мали перевернутий червоний трикутник – символ, яким колись користувалися нацисти для ідентифікації політичних дисидентів у концентраційних таборах. Користувачі звернули на це увагу і масово поскаржилися.

«Наша політика забороняє використання символів забороненої ворожої групи для ідентифікації політичних в’язнів без контексту, який ці символи засуджує», – йдеться у повідомленні представника компанії.

Водночас у Трампа відповіли, що трикутник стосувався згадок лівих радикалів угрупування «Антифа», якими ті активно користуються.

Повідомлення були розміщенні на трьох акаунтах: офіційному акаунті Трампа, Спенса і передвиборчого штабу американського президента. Один з твітів став вірусним: його поширили 14 000 разів.

Раніше засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розкритикував Twitter за те, що компанія відзначила пости президента США Дональда Трампа як "недостовірні".