Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Романа Абрамовського призначили міністром захисту довкілля
Романа Абрамовського призначили міністром захисту довкілля
Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"
Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"

У кількох американських штатах раптово випав сніг (Відео)

У кількох американських штатах раптово випав сніг (Відео)
12:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Сніг випав на півночі Айдахо, південному заході Монтани і південному сході Вайомінгу.

У Гірських штатах США несподівано пройшли сильні снігопади.

Опади випали на півночі Айдахо, південному заході Монтани і південному сході Вайомінгу. У деяких місцях випало кілька десятків сантиметрів снігу, передає Stormnews з посиланням на The Washington Post.

Старший метеоролог в офісі Національної служби погоди в Мизулі, штат Монтана, Боб Нестер розповів, що в місті Бьютт штату Монтана, в якому цього разу сніг не випав, у 1893-2001 роках червневий снігопад зафіксований лише 11 разів.

У Чикаго США через раптовий снігопад зіткнулися близько 60 машин (Відео)

Вчений пояснив, що в крайньому північному Айдахо і прилеглих частинах західної Монтани сніг в основному випав на висоті вище 1800 метрів над рівнем моря.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Штати, Випав сніг.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ілон Маск спростував чутки про секс утрьох із Делевінь і Херд
02 "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
03 19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
04 Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу
05 Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві 3-річна дитина та її мати випали з вікна
У Києві 3-річна дитина та її мати випали з вікна
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви
Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся