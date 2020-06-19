У кількох американських штатах раптово випав сніг (Відео)

Сніг випав на півночі Айдахо, південному заході Монтани і південному сході Вайомінгу.

У Гірських штатах США несподівано пройшли сильні снігопади.

Опади випали на півночі Айдахо, південному заході Монтани і південному сході Вайомінгу. У деяких місцях випало кілька десятків сантиметрів снігу, передає Stormnews з посиланням на The Washington Post.

Старший метеоролог в офісі Національної служби погоди в Мизулі, штат Монтана, Боб Нестер розповів, що в місті Бьютт штату Монтана, в якому цього разу сніг не випав, у 1893-2001 роках червневий снігопад зафіксований лише 11 разів.

Вчений пояснив, що в крайньому північному Айдахо і прилеглих частинах західної Монтани сніг в основному випав на висоті вище 1800 метрів над рівнем моря.