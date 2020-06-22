У Болтона спростували, що він голосуватиме за Байдена

Колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон не буде голосувати за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах США у листопаді, так само як не голосуватиме і за республіканця Дональда Трампа. Про це заявила речниця американського ексвисокопосадовця Сара Тінслі, повідомляє Independent.

"Немає жодного сумніву, що він (Болтон - ред.) не буде голосувати ані за Трампа, ані за Байдена", - сказала вона.

За словами Тінслі, впродовж останніх кількох днів колишній радник Білого дому з нацбезпеки неодноразово наголошував, що буде голосувати за "консервативного республіканця".

Вона також зауважила, що цитата британської газети The Telegraph є некоректною, адже Болтон ніколи не казав, що буде голосувати за Байдена.

Як повідомлялося, 17 червня провідні американські ЗМІ почали публікувати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування у команді президента Трампа на посаді радника з нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні для отримання компромату на своїх політичних суперників — Джо Байдена і Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів вводити санкції проти РФ і навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення Росії в Грузію.